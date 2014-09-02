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02 сентября 2014, 17:50

Лекции о путешествиях пройдут в Культурном центре ЗИЛ

путешествия Культурный центр ЗИЛ Мьянма Исландия путешественники смотреть онлайн на m24.ru

Фото: ИТАР-ТАСС

Лекции о путешествиях в необычные точки планеты пройдут в Культурном центре ЗИЛ в рамках курса "Улетные лекции". Путешественники расскажут о том, какие достопримечательности посмотреть в Исландии и как добраться до Мьянмы.

Так же вы узнаете, как правильно составлять маршруты, что брать с собой в путешествия, где лучше всего останавливаться и каким транспортом добираться до той или иной страны.

"Направление: Исландия"

Лекция пройдет 18 сентября. Проведет ее фотограф, журналист, путешественник Варвара Лозенко.

"Автор лекции уже на протяжении нескольких лет снимает фотопроект "320 исландцев", суть которого заключается в фотографировании каждого тысячного исландца. Результатом должен стать групповой портрет этой загадочной страны. Варвара поделиться своим опытом путешествия и расскажет, как проехать на велосипеде вокруг Исландии; когда нужно приезжать, чтобы увидеть северное сияние, и как его снимать", – отметили организаторы.

Также на лекции речь пойдет о безопасности в условиях дикой природы и особенностях исландской кухни.

Начало в 19.30. Вход свободный. Необходима регистрация.

"Направление: Мьянма"

25 сентября лекцию проведет член Ассоциации свободных гидов, этнолог, гид, путешественник Елена Бутько. Она расскажет о культуре и традициях народа чин, уникальной статуе Будды, загадочных пагодах Ракхайна и западных районах страны, в которые не заглядывают туристы.

На лекции покажут фотографии заброшенного средневекового города Баган и буддийских святынь Янгона.

Начало в 19.30. Вход свободный. Необходима регистрация.

Сюжет: Бесплатная Москва

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