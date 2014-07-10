На Рублевском шоссе провалился грунт

На Рублевском шоссе под тротуаром провалился грунт

Читатель M24.ru Денис сообщил о провале грунта на Рублевском шоссе в районе дома 28, корпус 1. В отделе строительства ЖКХ по району Крылатское рассказали, что к ремонту дороги приступят, когда выяснят, кто является балансодержателем территории.

"Это зависит от того, где произошел провал грунта. Если на дворовой территории - это одно. Если на дороге, то ремонт производит ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО", - отметил собеседник M24.ru, добавив, что проблема будет решена.

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