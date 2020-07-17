В Госдуме прокомментировали приговор охраннику детсада, где убили ребенка

Охранника, который впустил в детский сад в Нарьян-Маре невменяемого мужчину, приговорили к 2,5 годам колонии. Незнакомец, попав на территорию учреждения, прошел в спальню одной из групп и убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Позднее выяснилось, что мужчина страдал от алкогольной зависимости и слышал голоса. Вспоминаем подробности произошедшего, а также разбираемся, возможно ли избежать схожих трагедий в будущем.



Убийство в детском саду

Денис Поздеев на месте преступления. Фото: СК РФ

Трагедия в стенах детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре произошла 31 октября 2019 года. Местный 36-летний житель Денис Поздеев около 13 часов 30 минут подошел к центральному входу учреждения и позвонил в домофон. Дверь незнакомцу дистанционно открыл охранник, приняв его за одного из родителей.

На записях камер наблюдения видно, как мужчина спокойно поднялся на второй этаж и расхаживал по коридору. По данным следователей, затем он прошел в спальную комнату, где отдыхали дети. Одна из воспитательниц пыталась остановить его, но тот ее оттолкнул. В это время вторая воспитательница побежала звать на помощь, сотрудник детсада по хозяйственной части нажала тревожную кнопку.

Однако к этому моменту Поздеев уже нанес ножом смертельные ранения шестилетнему мальчику. Мужчину задержали на месте. В ходе следствия выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее наблюдался у врача психиатра-нарколога из-за своей зависимости.

До трагедии Поздеев не был судим, проживал один. По месту жительства ему дали следующую характеристику: "Молчалив, скрытен, ни с кем не общался". Примечательно, что после задержания, по информации следствия, мужчина "говорил про сатану и жертвоприношение".





из сообщения на сайте регионального СУСК РФ Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. Утром почувствовал себя плохо, выпил бутылку настойки валерьянки. После этого услышал голоса и пошел в детский сад, последующие события помнит отрывочно.

Позднее комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент произошедшего не мог осознавать опасность своих действий и "руководить ими". Кроме того, он страдает от психического расстройства.

"Поздеев Д. А. освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", – сообщили в марте текущего года в пресс-службе окружного суда Ненецкого округа.

Охраннику, впустившего мужчину в детский сад, предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Мужчина частично признал свою вину, его приговорили к 2,5 годам колонии.



Сотрудники полиции во время задержания 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду "Сказка". Снимок с видео: СК РФ

"Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому", – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.



Избежать повторений

Председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов рассказал Москве 24, что наказание для охранника, пустившего в детский сад Поздеева, по его мнению, "достаточное".

"Хорошо это или плохо, здесь суд не может оценивать, суд смотрит строго по закону и в пределах наказания, которое предусмотрено статьей… Но, опять же, мы не знаем подробности материалов дела. Может, у виновного пятеро детей и несовершеннолетние родственники на иждивении – все это тоже смягчающие обстоятельства", – пояснил эксперт.





Алексей Кравцов председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Я считаю, что это наказание достаточное, потому что ребенка уже не вернешь. А здесь наказание и реальный тюремный срок, и моральная компенсация. Конечно, эту потерю ничем не компенсируешь, но, опять же, все исходит от предоставленного суду предела установления наказания.

Кроме того, по словам Кравцова уголовно-процессуальное законодательство дает возможность обеим сторонам обжаловать приговор как минимум в трех инстанциях: в апелляционном, кассационном и Верховном судах.

"Плюс еще меры компенсации также можно оспорить в зависимости от того, какие основания будут предъявлены уже в обжаловании сторонами", – добавил специалист.

Кравцов подчеркнул, что такие дела, как правило, доводят до Верховного суда, поскольку ни одну сторону не устраивает вынесенный приговор. Одна считает, что нужно наказать "сильнее", другая, наоборот, "меньше".

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Москвой 24 заявил, что, по его мнению, подобных ситуаций может помочь избежать корректировка существующего законодательства в сфере охранной деятельности.



Скорая помощь на месте преступления. Фото: СК РФ

"У нас сегодня закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 1992 года. Да, он претерпел в свое время определенные изменения, но это все равно было латание дыр в давно прохудившемся кафтане. Сегодня охранник, если смотреть с точки зрения буквы закона, охраняет стол и тумбочку, имущество объекта. С точки зрения закона обеспечивать безопасность людей, которые находятся на этом объекте, это немного другое. И, на мой взгляд, именно в этой сфере требуется корректировка законодательства", – сказал он.





Анатолий Выборный член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции В целом, когда мы говорим про организации школьные и дошкольные, то, конечно же, с точки зрения закона эти вещи нужно прописывать правильно и четко: что человек обеспечивает не только охрану объекта, имущества, но и людей, которые находятся на этом объекте. Они должны быть не только прописаны в договоре, они должны быть прописаны в законе. Человек должен понимать, что эти вопросы урегулированы законом.

Кроме того, по словам парламентария, еще в 2015 году Минтруд утвердил профессиональный стандарт работника по обеспечению охраны образовательных организаций, но они обязательны не везде.

"Если бы эти стандарты были признаны обязательными и на конкурсной основе выигрывали бы компании по обеспечению безопасности те, которые отвечают и национальным, и профессиональным стандартам, то, на мой взгляд, уровень квалификации охранника был бы совершенно другой и таких последствий, которые мы в данном случае обсуждаем, наверно, не было бы", – пояснил Выборный.

Он подчеркнул, что охранник, который отвечает единым стандартам, обладает не только навыками "стоять на входе", но и умеет наперед просчитывать действия людей, входящих на территорию объекта, поскольку проходит различные курсы, сдает экзамены и стандарты.



Соболева Илона