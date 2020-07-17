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Общество

17 июля, 17:09

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В Госдуме прокомментировали приговор охраннику детсада, где убили ребенка

Убийство в детском саду в Нарьян-Маре: можно ли избежать повторения трагедии
происшествия общество

Охранника, который впустил в детский сад в Нарьян-Маре невменяемого мужчину, приговорили к 2,5 годам колонии. Незнакомец, попав на территорию учреждения, прошел в спальню одной из групп и убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Позднее выяснилось, что мужчина страдал от алкогольной зависимости и слышал голоса. Вспоминаем подробности произошедшего, а также разбираемся, возможно ли избежать схожих трагедий в будущем.

Убийство в детском саду

Денис Поздеев на месте преступления. Фото: СК РФ

Трагедия в стенах детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре произошла 31 октября 2019 года. Местный 36-летний житель Денис Поздеев около 13 часов 30 минут подошел к центральному входу учреждения и позвонил в домофон. Дверь незнакомцу дистанционно открыл охранник, приняв его за одного из родителей.

На записях камер наблюдения видно, как мужчина спокойно поднялся на второй этаж и расхаживал по коридору. По данным следователей, затем он прошел в спальную комнату, где отдыхали дети. Одна из воспитательниц пыталась остановить его, но тот ее оттолкнул. В это время вторая воспитательница побежала звать на помощь, сотрудник детсада по хозяйственной части нажала тревожную кнопку.

Однако к этому моменту Поздеев уже нанес ножом смертельные ранения шестилетнему мальчику. Мужчину задержали на месте. В ходе следствия выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее наблюдался у врача психиатра-нарколога из-за своей зависимости.

До трагедии Поздеев не был судим, проживал один. По месту жительства ему дали следующую характеристику: "Молчалив, скрытен, ни с кем не общался". Примечательно, что после задержания, по информации следствия, мужчина "говорил про сатану и жертвоприношение".

Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. Утром почувствовал себя плохо, выпил бутылку настойки валерьянки. После этого услышал голоса и пошел в детский сад, последующие события помнит отрывочно.
из сообщения на сайте регионального СУСК РФ

Позднее комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент произошедшего не мог осознавать опасность своих действий и "руководить ими". Кроме того, он страдает от психического расстройства.

"Поздеев Д. А. освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", – сообщили в марте текущего года в пресс-службе окружного суда Ненецкого округа.

Охраннику, впустившего мужчину в детский сад, предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Мужчина частично признал свою вину, его приговорили к 2,5 годам колонии.

Сотрудники полиции во время задержания 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду "Сказка". Снимок с видео: СК РФ

"Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому", – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Избежать повторений

Председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов рассказал Москве 24, что наказание для охранника, пустившего в детский сад Поздеева, по его мнению, "достаточное".

"Хорошо это или плохо, здесь суд не может оценивать, суд смотрит строго по закону и в пределах наказания, которое предусмотрено статьей… Но, опять же, мы не знаем подробности материалов дела. Может, у виновного пятеро детей и несовершеннолетние родственники на иждивении – все это тоже смягчающие обстоятельства", – пояснил эксперт.

Я считаю, что это наказание достаточное, потому что ребенка уже не вернешь. А здесь наказание и реальный тюремный срок, и моральная компенсация. Конечно, эту потерю ничем не компенсируешь, но, опять же, все исходит от предоставленного суду предела установления наказания.
Алексей Кравцов
председатель Арбитражного третейского суда города Москвы

Кроме того, по словам Кравцова уголовно-процессуальное законодательство дает возможность обеим сторонам обжаловать приговор как минимум в трех инстанциях: в апелляционном, кассационном и Верховном судах.

"Плюс еще меры компенсации также можно оспорить в зависимости от того, какие основания будут предъявлены уже в обжаловании сторонами", – добавил специалист.

Кравцов подчеркнул, что такие дела, как правило, доводят до Верховного суда, поскольку ни одну сторону не устраивает вынесенный приговор. Одна считает, что нужно наказать "сильнее", другая, наоборот, "меньше".

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Москвой 24 заявил, что, по его мнению, подобных ситуаций может помочь избежать корректировка существующего законодательства в сфере охранной деятельности.

Скорая помощь на месте преступления. Фото: СК РФ

"У нас сегодня закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 1992 года. Да, он претерпел в свое время определенные изменения, но это все равно было латание дыр в давно прохудившемся кафтане. Сегодня охранник, если смотреть с точки зрения буквы закона, охраняет стол и тумбочку, имущество объекта. С точки зрения закона обеспечивать безопасность людей, которые находятся на этом объекте, это немного другое. И, на мой взгляд, именно в этой сфере требуется корректировка законодательства", – сказал он.

В целом, когда мы говорим про организации школьные и дошкольные, то, конечно же, с точки зрения закона эти вещи нужно прописывать правильно и четко: что человек обеспечивает не только охрану объекта, имущества, но и людей, которые находятся на этом объекте. Они должны быть не только прописаны в договоре, они должны быть прописаны в законе. Человек должен понимать, что эти вопросы урегулированы законом.
Анатолий Выборный
член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Кроме того, по словам парламентария, еще в 2015 году Минтруд утвердил профессиональный стандарт работника по обеспечению охраны образовательных организаций, но они обязательны не везде.

"Если бы эти стандарты были признаны обязательными и на конкурсной основе выигрывали бы компании по обеспечению безопасности те, которые отвечают и национальным, и профессиональным стандартам, то, на мой взгляд, уровень квалификации охранника был бы совершенно другой и таких последствий, которые мы в данном случае обсуждаем, наверно, не было бы", – пояснил Выборный.

Он подчеркнул, что охранник, который отвечает единым стандартам, обладает не только навыками "стоять на входе", но и умеет наперед просчитывать действия людей, входящих на территорию объекта, поскольку проходит различные курсы, сдает экзамены и стандарты.

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Соболева Илона

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