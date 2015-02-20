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20 февраля, 17:00

На северо-востоке Москвы построят жилой комплекс со школой и детским садом

проекты стройкомплекс Москвы социальные объекты строительство детских садов

Фото: M24.ru

Столичные власти одобрили участок под строительство жилого комплекса с социальными объектами на северо-востоке города. Там появятся детский сад, школа и физкультурно-оздоровительный центр, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Площадь запланированного к строительству жилого комплекса составит 146 тысяч квадратных метров, в нем будут проживать около 4 тысяч человек.

На первых этажах домов обустроят врачебные кабинеты, молочную кухню, аптеку, опорный пункт полиции и библиотеку.

Также возведут школу на 550 мест и детский сад, рассчитанный на 240 человек.

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По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, после реорганизации территории там построят внутриквартальные проезды и проложат пешеходные дорожки до станции метро "Ботанический сад".

Отметим, что в настоящее время столичные власти проводят процесс реорганизации промзон. на территории "старой" Москвы располагаются 83 промзоны. Многие территории не используются, так как заводы давно заброшены – в итоге участки простаивают.

В общей сложности работы по реновации проведут на ЗИЛе, промзонах на Алтуфьевском шоссе, Силикатных улицах, Огородном проезде, в Южном порту и в других районах города. На части бывших промзон возведут жилые и социальные объекты, а некоторые, к примеру, "Бирюлево", "Чертаново", "Калошино", "Коровино" и "Вагоноремонт" не будут менять профиль – там разместятся новые производственные мощности.

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