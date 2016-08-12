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Новости

12 августа 2016, 16:10

Проекты

До конца года в столице снесут 63 ветхие пятиэтажки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

До конца текущего года в Москве планируется снести еще 63 ветхие пятиэтажки, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на коллегии стройкомплекса, передает Агентство "Москва".

По его словам, это позволит решить программу сноса на севере, востоке, юго-западе и северо-западе Москвы.

Кроме того, уже прорабатывается и следующий этап программы реновации жилья. После завершения сноса всех ветхих пятиэтажек в столице планируется начать программу реновации застроенных территорий.

Сколько пятиэтажек осталось снести в Москве

Снос пятиэтажек – одно из важнейших направлений программы "Жилище". Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения новой недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса территории.

Здесь строят современное жилье, детские сады, школы, поликлиники или просто благоустраивают территорию.

По состоянию на начало августа в рамках программы сноса домов первого периода индустриального домостроения в столице осталось демонтировать 105 пятиэтажек.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
проекты пятиэтажки снос ветхого жилья Марат Хуснуллин стройкомплекс
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