До конца года в столице снесут 63 ветхие пятиэтажки

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До конца текущего года в Москве планируется снести еще 63 ветхие пятиэтажки, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на коллегии стройкомплекса, передает Агентство "Москва".

По его словам, это позволит решить программу сноса на севере, востоке, юго-западе и северо-западе Москвы.

Кроме того, уже прорабатывается и следующий этап программы реновации жилья. После завершения сноса всех ветхих пятиэтажек в столице планируется начать программу реновации застроенных территорий.

Сколько пятиэтажек осталось снести в Москве

Снос пятиэтажек – одно из важнейших направлений программы "Жилище". Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения новой недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса территории.

Здесь строят современное жилье, детские сады, школы, поликлиники или просто благоустраивают территорию.

По состоянию на начало августа в рамках программы сноса домов первого периода индустриального домостроения в столице осталось демонтировать 105 пятиэтажек.