В Москве выбрали лучших формовщиков железобетонных конструкций

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Названы победители состязаний формовщиков железобетонных изделий и конструкций городского конкурса "Московские мастера", сообщили в Стройкомплексе Москвы.

Первое место заняли представители компании ОАО "ДСК-1" Сергей Васильев и Михаил Ермаков. На втором месте оказались Илья Столяров и Александр Бацких из ОАО "ПИК-Индустрия", третье получили Виталий Моргунов и Сергей Васильев из ОАО "Компания Главмосстрой".

Всего за право считаться лучшими в столице формовщиками железобетонных изделий боролись четыре команды по два человека. Сначала участники показали свои теоретические знания в области производства железобетонных конструкций и техники безопасности, затем продемонстрировали мастерство на практике.

Конкурс "Московские мастера" проводится в городе восемнадцатый раз. В этом году уже состоялись соревнования среди специалистов по охране труда, поваров, машинистов автокранов и машинистов башенных кранов, электросварщиков ручной сварки и маляров.