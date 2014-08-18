Наталья Сергунина возглавила столичный штаб по импортозамещению

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина возглавила штаб по импортозамещению, организованный по поручению Сергея Собянина, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В этот орган вошли все поставщики, продовольственные союзы, ритейл и контролирующие органы", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Сейчас момент члены штаба решают, каким образом вывести из-под запрета импорт таких товаров, как, например, детское питание и специи для производства колбасных изделий. Кроме того, некоторым предприятиям, у которых за рубежом есть запасы "запрещенных для ввоза товаров", уже решили предоставить дополнительные кредиты.

Немерюк отметил, что на прошлой неделе все предложения штаба представили на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича.

Напомним, что о создании штаба по импортозамещению Сергей Собянин заявил 12 августа во время посещения технопарка "Строгино". "Штаб будет помогать нашим предприятиям создавать собственное производство - высокотехнологичное, инновационное - для замещения тех направлений, которые сегодня невозможно будет поставлять по импорту. Я думаю, это будет большой плюс и для москвичей и для экономики", - отметил мэр столицы.

Ранее Алексей Немерюк сообщил, что в Москве был зафиксирован незначительный рост цен по определенным видам продовольствия. Так, стоимость говядины в Москве выросла на 3 рубля, свинины - на 4 рубля, мороженая рыба в дорогом сегменте показала некое снижение, рыба в сегменте эконом-класса подорожала на 5 рублей, уточнил глава департамента торговли.

"Вареная колбаса подорожала на 10 рублей, цены на молоко остались на прежнем уровне, а картофель подешевел. Сыры в дорогом сегменте, как ни странно, тоже подешевели, в дешевом сегменте сыр подорожал. Цены на хлеб не выросли", - добавил Немерюк.

"Да, спекулятивные ожидания есть", - заявил Немерюк, отметив, что речь идет не о розничной торговле, а о поставщиках сырья.

Немерюк подчеркнул, что на санкциях в настоящее время многие попытаются заработать. Он также добавил, что охлажденная рыба, которая поставлялась в Москву из Норвегии и других стран, попавших под санкции, на прилавках заканчивается. "В ближайшее время начнутся поставки красной рыбы из Аргентины и Чили", - заявил глава столичного департамента торговли.

По его словам, есть вероятность повышения цен на сыры к предстоящей зиме. "К зиме может вырасти в цене живое молоко, которое идет, в том числе, на производство сыров", - подчеркнул Немерюк.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.