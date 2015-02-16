В газетных киосках хотят продавать горячие напитки и еду

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В столичных киосках печати могут появиться горячие напитки и герметично упакованные продукты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу отдела распространения печати департамента СМИ и рекламы Екатерину Капустину.

"Мы поддерживаем продажу снековой продукции в вакуумных упаковках: шоколадок или орешков. Также возможна установка вендинговых аппаратов с чаем и кофе", – отметила Капустина.

Она добавила, что пока проект находится в стадии проработки. Ассоциация распространителей печатной продукции уже отправила письмо в Роспотребнадзор с просьбой разрешить продажу продуктов в киосках "Пресса". Продукция будет в вакууме и не станет соприкасаться с печатной продукцией.

"Мы даем 95% на то, что вопрос решится положительно для киоскеров. Ответ ожидается в течение 10 ближайших дней", – подчеркнула Капустина.

Как будут выглядеть новые киоски

В конце прошлого лета власти уже официально разрешили предпринимателям продавать в газетных киосках воду и другие прохладительные напитки.

Напомним, в апреле-мае 2015 года в Москве планируют установить 700 дополнительных киосков. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента торговли и услуг Москвы Иван Зубцов. "На сегодняшний день порядка 700 объектов дополнительно планируется включить в схему к существующим 8 тысячам ларьков", – сказал он.

Как ранее сообщил M24.ru глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, город заменит все торговые киоски на киоски нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. Предприниматели получат полностью оснащенные объекты под торговлю и договоры аренды заключаются с ними на 5 лет.

При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли."Сроки работы старых павильонов на территории города практически истекли, - добавил Немерюк. - Все они постепенно будут замены на киоски нового образца".

По словам главы департамента, договоры с владельцами киосков продлевать не станут. Город за свой счет установит новые торговые павильоны, которые будут разыгрываться на аукционах.

Ранее Алексей Немерюк сообщал, что 2015 году в Москве могут установить более тысячи обновленных киосков мороженого. Одна такая торговая точка уже появилась напротив здания мэрии на Тверской улице. К осени обновятся и все киоски печати в Москве. В газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками.