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Россельхознадзор снял запрет на поставки свинины из Китая. Решение о возможности поставок было принято после работы с китайскими коллегами, которая велась с марта 2014 года, рассказал "Интерфаксу" руководитель ведомства Сергей Данкверт.

С предложением о возобновлении поставок к Россельхознадзору ранее обратилось государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину. Оно предлагало "открыть" для поставок девять предприятий.

В ближайшие дни будут названы предприятия, которые получат право на экспорта в России. При этом Данкверт отметил, что поставки разрешают при условии обеспечения биологической безопасности.

"Есть много схем, которые это гарантируют, не исключено, что отгрузки будут проводиться под контролем наших специалистов. Кроме того, мы рассматриваем только крупные предприятия, входящие в вертикально интегрированные группы, уровень работы которых позволяет обеспечивать безопасность поставок и которые имеют опыт экспорта своей продукции".

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.