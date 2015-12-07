Ветеринары проверят качество продуктов на рождественских ярмарках

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сотрудники столичного комитета ветеринарии проверят качество продуктов, которые будут продаваться на новогодних и рождественских ярмарках в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает Агентство "Москва".

Ежедневно специалисты будут проверять готовые мясные изделия, колбасы и деликатесы, живую, охлажденную, мороженую рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты.

В период новогодних и рождественских праздников в столице будет работать более 100 ярмарок выходного дня, а также региональные ярмарки, которые ежедневно будут проверяться ветеринарными специалистами. Если у кого-либо из предпринимателей выявят нарушения, они будут вынуждены прекратить торговлю и не смогут в дальнейшем участвовать в ярмарках на территории города.

Напомним, фестиваль пройдет на 40 площадках, где будут расположены арт-объекты, а также запущены отдельные анимационные проекты. Планируется, что в этом году увеличится время работы площадок, на которых будут проходить рождественские ярмарки.

У каждой площадки будут свои особенности. Манежную площадь оформят в виде огромной карты России, на ней установят 17-метровую ель. Помимо уже традиционных торговых шале, а также всевозможных мастер-классов и интерактивных игр на площади появится и гигантский новогодний шар.

Рядом с площадью Революции разместится самая большая в Москве ледяная горка. Прокатиться на ней бесплатно смогут все желающие, а на самой площади зальют каток с трибунами.

На Никольской улице создадут уникальный световой туннель, над Тверской раскинется "звездное небо", а на Поклонной горе гостей будут встречать 36 Дедов Морозов в национальных костюмах народов России. Там же можно будет покататься с горки и заблудиться в лабиринте.