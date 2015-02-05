На ВДНХ можно будет попробовать космическую еду в тюбиках

Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

С 6 февраля до 28 марта на ВДНХ в павильоне "Космос" будут продавать тюбики с едой для астронавтов, сообщает пресс-служба выставки. Приобрести их можно будет в специальных аппаратах.

Еду в тюбиках, которая раньше была доступна только на орбитальных станциях, изготавливают на том же заводе, что и рацион космонавтов. В общей сложности, посетители ВДНХ смогут попробовать 11 космических блюд. В основном, это сытная, калорийная еда из мяса и овощей.

Отметим, что орбитальное меню включает первые блюда (борщ, щи зеленые, харчо, рассольник), вторые блюда (баранина маринованная, свинина с овощами, пюре мясное) и десерты (творог с облепиховым, абрикосовым, яблочным и черносмородиновым пюре). Цена одного тюбика составляет 300 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

Первыми еду из тюбиков попробовали после Второй мировой войны летчики дальней и стратегической авиации. С тех пор Россия является лидером в производстве качественного питания для космонавтов. Так, второй космонавт Герман Титов в августе 1961 года за сутки съел три тюбика: овощной суп-пюре, печеночный паштет и черносмородиновый сок. Впрочем, космонавт все равно жаловался на чувство голода. После этого тубы стали закатывать сытные блюда, такие, как говяжье пюре и борщ.





Добавим, что на ВДНХ в павильоне "Космос" в ближайшее время появился интерактивный музей космонавтики. Об этом заявил Сергей Собянин. "Недавно мы провели совещание с Объединенной российской ракетно-космической корпорацией и правительством России о создании на базе павильона "Космос" интерактивного музея космонавтики", - отметил мэр.

Конкретные сроки открытия музея космонавтики пока не называются. Сейчас идут переговоры, в которых участвуют представители "Росатома", "Ростехнологий" и ряда других заинтересованных организаций.