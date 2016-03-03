Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Россия ужесточит правила ввоза яблок и груш по сертификатам Молдавии с 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По его словам, под видом молдавской продукции через Белоруссию могут поступать санкционные продукты из ЕС.

"Мы сейчас – скорее всего, сегодня – напишем письмо о том, что с 9 числа ввоз будет только через российские пункты пропуска. Мы 100 процентов будем проверять достоверность подтверждений (сертификатов)", – отметил он.

Глава ведомства добавил, что это связано с тем, что продукция растамаживается в Белоруссии и дальше свободно перемещается по территории Таможенного союза.

Россельхознадзор с 1 марта остановил поставки фруктов и овощей из Либерии, Кении и Индии через Белоруссию. Запрет введен из-за того, что сертификаты из этих стран могут быть поддельными, а реальным местом их происхождения оказаться страны, подпавшие под российское продовольственное эмбарго.

По словам Данкверта, ведомство подозревает, что сертификаты из этих стран подделывает Голландия. Ранее Россельхознадзор ужесточил правила ввоза в Россию яблок и шампиньонов из Белоруссии. Теперь эти товары должны сопровождать документы о местах производства и хранения.

7 декабря начал действовать специальный фитосанитарный режим для фруктов и овощей, которые идут через Белоруссию транзитом. Речь идет о фруктах, овощах и ягодах из Марокко, Турции, Египта, Израиля, Македонии, ЮАР, Эквадора, Китая, Бразилии, Швейцарии и Мексики.

Напомним, с августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Автралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.