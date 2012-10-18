145 лет назад Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам

Алеутские острова. Фото:ИТАР-ТАСС

Аляска была открыта в 1732 году экспедицией Михаила Гвоздева и Ивана Федорова. С 1799 года территории находились под управлением торгово-колониальной Российско-Американской компании.

В ходе Крымской войны российские власти признали абсолютную незащищенность восточных земель: на Петропавловск-Камчатский было совершено нападение объединенной англо-французской эскадры, закончившееся поражением интервентов.

В 1866 году в Санкт-Петербурге состоялось совещание, на котором было принято решение о продаже Аляски как убыточной и абсолютно незащищенной территории. Договор был подписан 30 марта 1867 года в Вашингтоне, а 18 октября состоялась торжественная передача чека на 7,2 миллиона долларов золотом.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.