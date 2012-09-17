Форма поиска по сайту

17 сентября 2012, 08:32

Транспорт

Поломка светофора вызвала пробки на юго-западе столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Гигантские пробки образовались сегодня на юго-западе Москвы из-за поломки светофора. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

По их словам, движение практически полностью парализовано на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. Транспорт обездвижен также на прилегающих к проспектам улицах.

Водители отмечают, что вместо того, чтобы регулировать движение в проблемном месте, сотрудники ДПС устраивают "засады" в местах, где автовладельцы с нарушением правил могут избежать затора.

