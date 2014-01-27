ФССП предупреждает об орудующей в Москве группе лжеприставов

Управление ФССП по Москве предупреждает о банде лжеприставов, угрожающих жителям и гостям столицы и требующим в SMS "незамедлительно оплатить задолженность".

Как сообщает пресс-служба ведомства, гражданам поступают звонки и сообщения от лиц, представляющихся сотрудниками УФССП России по Москве, в которых они угрожают неправомерными методами взыскания задолженностей.

"Управление службы судебных приставов не имеет ничего общего с подобного рода "посланиями" и звонками", - подчеркнули в ведомстве.

Всех, кому угрожают лжеприставы, в УФССП просят позвонить по телефону доверия: 8 (499) 558 04 08 или по телефону call-центра: 8 (499) 270 59 24 и проверить, действительно ли в отношении них было возбуждено исполнительное производство.