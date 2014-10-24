День открытых дверей в детских домах пройдет в Москве 25 октября

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

25 октября в Москве пройдет общегородской "День аиста". В субботу все желающие стать приемными родителями смогут посетить столичные учреждения, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения города.

День открытых дверей состоится в 38 учреждениях с 10.30 до 13.30. В рамках мероприятия будущих родителей ждут не только экскурсии по детским домам и встречи с воспитанниками, но и концерты, которые ребята специально подготовили к этому дню.

Как дети-сироты адаптируются в приемных семьях

Кроме того, здесь можно будет получить консультации специалистов департамента социальной защиты населения Москвы, органов опеки и попечительства учреждений по вопросам семейного устройства.

В этом году свои двери откроют следующие учреждения:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр содействия семейному воспитанию № 1" (ГБУ ЦССВ) - Реутовская улица, дом 24Б;

ГБУ ЦССВ "Радуга" (ГБОУ детский дом № 46) - Байкальская улица, дом 48;

ГБОУ Детский дом № 48 - 16-я Парковая улица, дом 4;

ГБОУ специальная (коррекционная) школа-интернат № 49 (VII вид) - 1-й Красковский проезд, дом 38Б;

ГКУ Специализированный дом ребенка № 7 для ВИЧ-инфицированных детей-сирот - улица 1-й Лучевой проезд, дом 10;

ГКУ Специализированный дом ребенка № 19 - Открытое шоссе, дом 29, корпус 12;

ГБУ ЦССВ "Спутник" (школа-интернат № 4 (VIII вид) - улица Лосиноостровская, дом 29;

ГКУ Специализированный Дом ребенка № 6 (филиал) - улица Вешняковская, дом 27А;

ГБОУ Детский дом № 51 - Полбина улица, дом 26;

ГБОУ Школа-интернат № 15 имени Никулина - Волгоградский проспект, дом 169, корпус 2, строение 2;

Специализированный дом ребенка № 14 - улица Юных Ленинцев, дом 96

ГБОУ Детский дом № 18 - Лебедянская улица, дом 26, корпус 3;

ГБОУ специальный (коррекционный) детский дом VIII вида № 9 - Муссы Джалиля улица, дом 15, корпус 2;

ГБОУ Детский дом № 71 - Гурьевский проезд, дом 27, корпус 3;

ГКУ Детский дом-интернат для умственно отсталых детей №8 - Борисовский проезд, дом 3/3;

Специализированный дом ребенка № 25 - Елецкая улица, дом 10., корпус 2;

ГБУ ЦССВ "Возрождение"(школа-интернат № 72) - Криворожский проезд, дом 1, строение 1;

ГБУ ЦССВ "Наш Дом" - улица Академика Анохина, дом 28, корпус 1;

ГБУ ЦССВ "Гармония" (ГБОУ Санаторный детский дом № 17) - Крылатские холмы улица, дом 28, корпус 4-5;

ГКУ Детский дом-интернат для умственно отсталых детей № 24 - Сколковское шоссе, дом 6;

ГБУ ЦССВ "Берег надежды" - Шолохова улица, дом 6, корпус 3;

ГКУ Специализированный дом ребенка № 21 - улица Нежинская, дом 12;

ГКУ Детский дом-интернат для умственно отсталых детей № 7 - улица Профсоюзная, дом 47/2;

ГКУ Детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Южное Бутово" - улица Южнобутовская, дом 19;

Специализированный дом ребенка № 9 - улица Профсоюзная, дом 118А;

ГБОУ школа-интернат № 24 - улица Каховка, дом 2, строение 1;

ГБУ ЦССВ "Алые паруса" (ГБОУ детский дом № 59, ГБОУ Детский дом № 43) - Декабристов улица, дом 8, коррус 3;

ГКУ Специализированный дом ребенка № 23 - улица Молодцова, дом 1Б;

ГБУ ЦССВ "Полярная звезда" (Детский дом № 5)

ГКУ Специализированный дом ребенка № 2 - улица Вилиса Лациса, дом 31, корпус 3;

ГКУ Детский дом-интернат для умственно отсталых детей № 21 - улица Сосновая, дом 8/10;

ГБОУ детский дом №12 - Василия Петушкова улица, дом 19, корпус 1;

ГКУ Детский дом-интернат для умственно отсталых детей № 15 - улица Академика Павлова, дом 15;

ГКУ Детский дом-интернат для умственно отсталых детей № 28 - улица Талдомская, дом 4;

ГКУ Специализированный дом ребенка № 5 - улица Красноармейская, дом 1 А;

ГБОУ детский дом № 14 - Зеленоград, корпус 1426;

ГБУВУ "Социальный приют для детей и подростков" - Ступинский район, деревня Радужная, улица Садовая, дом 3;

ГБОУ "Санаторный детский дом № 39" - Пушкинский район, Зеленоградский п., Железнодорожная улица, дом 2А.

В прошлом году по итогам "Дня аиста" 138 граждан изъявили желание принять детей на различные формы семейного воспитания.