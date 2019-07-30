Москва 24 покажет пресс-конференцию о результатах приемной кампании (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: Москва 24/Антон Великжанин/

1 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам приемной кампании в российские вузы в 2019 году. Участники конфернции расскажут об особенностях и итогах приемной кампании, наиболее востребованных направлениях и факультетах, а также проблемах, с которыми столкнулись вузы и абитуриенты.

На пресс-конференции выступят:



ректор МГИМО Анатолий Торкунов;

ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов;

ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев.

ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НАС ПРИЧИНАМ.