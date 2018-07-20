Москва 24 покажет, как в столице отметят юбилей Владимира Маяковского

23 июля в 13:00 в МИА "Россия сегодня" начнется пресс-конференция, посвященная 125-летию Владимира Маяковского. В честь юбилея Москву из Нью-Йорка приезжает его внук Роджер Томпсон.
Какой будет программа к юбилею деятеля культуры обсудят:
- заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филлипов;
- директор Государственного музея В.В. Маяковского Алексей Лобов;
- внук Владимира Маяковского Роджер Томпсон;
- научный сотрудник Государственного музея В.В. Маяковского Галина Антипова.
Прямую трансляцию можно увидеть 23 июля в 13:00 на этой странице.