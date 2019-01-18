Москва 24 покажет пресс-конференцию Владимира Мединского о кино

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
21 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы отечественной киноиндустрии в 2018 году.
О кассовых и зрительских рекордах кинопроката и планах развития российского кино в 2019 году расскажут:
- министр культуры РФ Владимир Мединский;
- исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов;
- генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ", продюсер Леонид Верещагин.
Прямую трансляцию можно увидеть 21 января в 15:00 на этой странице.