Москва 24 покажет пресс-конференцию Владимира Мединского о кино

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

21 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы отечественной киноиндустрии в 2018 году.

О кассовых и зрительских рекордах кинопроката и планах развития российского кино в 2019 году расскажут:



министр культуры РФ Владимир Мединский;

исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов;

генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ", продюсер Леонид Верещагин.

Прямую трансляцию можно увидеть 21 января в 15:00 на этой странице.