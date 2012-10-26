Молодежный театр в Москве представляет первую премьеру сезона

Алексей Бородин. Фото: ИТАР-ТАСС

Премьерой спектакля "Участь Электры" откроет сегодня серию новых постановок сезона Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве. Худрук театра Алексей Бородин поставил этот спектакль по трилогии американского писателя Юджина О'Нила "Траур Электре к лицу".

"Эта пьеса, которую часто ставят за рубежом, практически неизвестна в России, - сказал РИА Новости Алексей Бородин. - Свет рампы на московских подмостках трагедия "Траур Электре к лицу" увидит впервые".

Премьера в Москве состоится в тот же день, 26 октября, что и на Бродвее в 1931 году.

В основе трагедии, повествующей о жизни нескольких поколений семьи Мэннонов, лежит древнегреческий миф о микенской царевне Электре, которая убила свою мать за то, что она отравила своего мужа - отца Электры. Когда-то глава рода Мэннонов - Эйб из ревности совершил преступление против любви. Чтобы стереть прошлое, он разрушает свой дом и строит новый, но и дальше история каждого последующего поколения семьи идет по страшному сценарию.