Спектакль по пьесам Олби и Садур покажут в Театре сатиры

Фото: satire.ru

В Театре сатиры 17 и 22 ноября состоятся показы премьерного спектакля "Незабываемые знакомства" в постановке Сергея Надточиева. Это две новеллы для трех артистов, созданные на основе одноактных пьес "Ехай" Нины Садур и "Что случилось в зоопарке" Эдварда Олби.

Основная тема, объединяющая произведения американского и российского драматургов, - одиночество человека.

"Садур бы добавила – в "поврежденном мире", Олби бы поставил вопрос – стоит ли пытаться избавиться от одиночества? Спектакль – о случайных встречах совершенно разных людей, которых в обыденной жизни могло и не быть.

И о том, как узнаваемая реальность в этом мире, не зависимо от географии, на далеком полустанке или Нью-Йоркском парке, сталкивается с загадочными и непостижимыми обстоятельствами", - отметили в театре.

Роли мужика и Джерри исполнил Федор Добронравов, машинистра электропоезда и Питера – Андрей Барило, бабки в сапожках - Нина Корниенко и Татьяна Лебедькова.