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06 августа 2014, 11:32

Театральный сезон в Гоголь-центре будет коротким из-за ремонта

премьеры Гоголь-центр новые сезоны ремонты

Фото: gogolcenter.com

Показом спектакля "Русская красавица" по роману Виктора Ерофеева откроется новый сезон в Гоголь-центре. Увидеть работу режиссера Жени Беркович можно 15 и 16 августа.

Кроме того, в августе зрителей ждут показы спектаклей "Мертвые души", "Братья", "Страх", "Девять" и "Моноспектакль Алексея Девотченко. Дневник провинциала в Санкт-Петербурге".

Спектакль "Девять" - это премьера нового сезона. Режиссер Сергей Виноградов взял за основу фильм Михаила Ромма "Девять дней одного года", переосмыслив сюжет. Действие разворачивается в научном городке будущего.

Вторая премьера сезона – спектакль-бродилка S.T.A.Л.K.E.R.

"В его основе - первая версия сценария фильма Андрея Тарковского "Сталкер". Текст братьев Стругацких делается сюжетом компьютерной игры-боевика. Герои те же: Сталкер, Профессор и Писатель. Правда, в отличие от фильма, в Зону вместе с ними отправляется Девушка, а к их истории добавляются события из реальной жизни человека, который ведет игру", - сообщили в Гоголь-центре.

В рамках спектакля зрители исследуют скрытые от глаз закоулки театра.

Еще одна премьера – "(М)ученик" Кирилла Серебренникова. Главный герой – мальчик Вениамин, который живет, убежденный в том, что знает все о моральных нормах. Но так ли это, предстоит решить зрителям.

В сентябре состоится пять показов "(М)ученика" на большой сцене Гоголь-центра.

Новый сезон в Гоголь-центре будет коротким. Он завершится в сентябре в связи с ремонтом в помещениях театра. Закончится ремонт в феврале 2015 года.

Ранее сообщалось, что помимо капитального ремонта в Гоголь-центре обновят инженерные системы. Подрядчика для проведения работ выберут на электронном аукционе. Ему предстоит заменить инженерное оборудование - в помещениях театра появятся современные системы вентиляции и кондиционирования. Также модернизируют систему отопления. В гримерных комнатах, складских и производственных цехах проведут отделочные работы.

Начальная цена государственного контракта составляет 146, 3 миллиона рублей.

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Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

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