Торговый сбор будет в 10 раз меньше существующей налоговой нагрузки

Правительство Москвы 9 декабря одобрило проект закона "О торговом сборе". Согласно документу, фиксированный сбор с 1 июля 2015 года ежеквартально будут платить все столичные предприниматели, владеющие торговыми помещениями, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Оплата сбора будет производиться по итогам квартала. Полученная сумма пойдет в счет уплаты налога на прибыль либо налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения.
"Я давал поручение в соответствии с Федеральным законом "О торговом сборе" провести консультации с бизнес-сообществом, общественными организациями на предмет того, чтобы введение торгового сбора было максимально необременительным для бизнеса в сегодняшнее непростое время", — напомнил на заседании правительства мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы департамента экономической политики и развития Максима Решетникова, добросовестные бизнесмены не почувствуют увеличения налоговой нагрузки от введения торгового сбора.
"За основу взяли стоимость патента, а все обсуждение у нас строилось вокруг того, по какой ставке облагать вот эту дополнительную площадь сверх 50 кв. метров. В результате была взята минимальная ставка из всех предложенных бизнесом в размере 50 рублей в квартал. Это в 10 раз меньше текущего уровня налоговой нагрузки. То, что мы видели у добросовестных предприятий, которые нормально платят, вот это вот одна десятая этого уровня", - подчеркнул он.
Размер торгового сбора будет зависеть от площади объекта, а также вида и места торговли.
Ставка сбора для разных категорий предпринимателей будет равна:
- стоимости патента в Москве по соответствующему виду деятельности для предпринимателей, владеющих стационарными торговыми помещениями без торгового зала или с площадью торгового зала до 50 квадратных метров и нестационарными торговыми объектами (палатками, лотками, машинами);
- стоимости патента в Москве по соответствующему виду деятельности за первые 50 квадратных метров и 50 рублям в квартал за каждый следующий квадратный метр площади торгового объекта для плательщиков, торгующих в стационарных объектах площадью свыше 50 квадратных метров;
- 50 рублям в квартал за 1 квадратный метр площади рынка для организаций, управляющих розничными рынками.
Указанные размеры сборов будут действовать на территории столицы в 2015-2016 годах.
При этом Сергей Собянин подчеркнул, что эти ставки являются самыми минимальными из предложенных.
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"По сути дела, если есть какой-то минимальный налог на прибыль, уплачиваемый предприятием, то даже этот минимальный налог покроет сборы и дополнительных платежей не будет. Это касается предприятий, которые вообще ничего не платят, - никакого налога на прибыль", - заявил мэр.
Действие закона "О торговом сборе" не распространится на индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения; на вендинговую торговлю, торговлю со склада, ярмарки выходного дня, отделения почтовой связи и торговые объекты в помещениях государственных бюджетных учреждений, при условии, что помещения не сданы в аренду.
Как подчеркнули на заседании правительства, введение торгового сбора не повлечет за собой увеличения налоговой нагрузки на добросовестных предпринимателей, поспособствует легализации отрасли торговли в Москве и сокращению масштабов незаконного уклонения от уплаты налогов.
Торговый сборПоложение о торговом сборе было внесено в налоговый кодекс РФ 29 ноября 2014 года.Торговый сбор относится к местным налогам и сборам, и представляет собой фиксированный платеж, уплачиваемый предпринимателями в сфере торговли.
От уплаты сбора освобождены ИП, применяющие патентную систему налогообложения. Кроме того, торговый сбор не обязаны вносить бизнесмены, выплачивающие единый сельскохозяйственный налог.
Налоговый сбор обязаны платить предприниматели:
- торгующие в стационарных помещениях, не имеющих торговых залов (кроме автозаправок);
- торгующие на нестационарных объектах (палатки, лотки, машины);
- торгующие в стационарных помещениях, имеющих торговые залы;
- торгующие путем отпуска товаров со склада;
- организующие работу розничных рынков.
Размер торгового сбора зависит от площади торгового помещения. Однако ставка сбора ограничена Налоговым кодексом Российской Федерации. Торговый сбор может быть введен в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не ранее 1 июля 2015 года. В иных муниципальных образованиях торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего федерального закона.
Напомним, 8 декабря на рабочей встрече в Общественной палате обсуждалась возможность введения торгового сбора в размере 200 рублей для магазинов площадью свыше 50 квадратных метров. Предложение выдвинул бизнес-омбудсмен Борис Титов, с ним согласилась заммэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина.