Торговый сбор будет в 10 раз меньше существующей налоговой нагрузки

Торговый сбор в Москве установят на минимальном уровне - Собянин

Правительство Москвы 9 декабря одобрило проект закона "О торговом сборе". Согласно документу, фиксированный сбор с 1 июля 2015 года ежеквартально будут платить все столичные предприниматели, владеющие торговыми помещениями, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Оплата сбора будет производиться по итогам квартала. Полученная сумма пойдет в счет уплаты налога на прибыль либо налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения.

"Я давал поручение в соответствии с Федеральным законом "О торговом сборе" провести консультации с бизнес-сообществом, общественными организациями на предмет того, чтобы введение торгового сбора было максимально необременительным для бизнеса в сегодняшнее непростое время", — напомнил на заседании правительства мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы департамента экономической политики и развития Максима Решетникова, добросовестные бизнесмены не почувствуют увеличения налоговой нагрузки от введения торгового сбора.

"За основу взяли стоимость патента, а все обсуждение у нас строилось вокруг того, по какой ставке облагать вот эту дополнительную площадь сверх 50 кв. метров. В результате была взята минимальная ставка из всех предложенных бизнесом в размере 50 рублей в квартал. Это в 10 раз меньше текущего уровня налоговой нагрузки. То, что мы видели у добросовестных предприятий, которые нормально платят, вот это вот одна десятая этого уровня", - подчеркнул он.

Размер торгового сбора будет зависеть от площади объекта, а также вида и места торговли.

Ставка сбора для разных категорий предпринимателей будет равна:

стоимости патента в Москве по соответствующему виду деятельности для предпринимателей, владеющих стационарными торговыми помещениями без торгового зала или с площадью торгового зала до 50 квадратных метров и нестационарными торговыми объектами (палатками, лотками, машинами);

стоимости патента в Москве по соответствующему виду деятельности за первые 50 квадратных метров и 50 рублям в квартал за каждый следующий квадратный метр площади торгового объекта для плательщиков, торгующих в стационарных объектах площадью свыше 50 квадратных метров;

50 рублям в квартал за 1 квадратный метр площади рынка для организаций, управляющих розничными рынками.

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Указанные размеры сборов будут действовать на территории столицы в 2015-2016 годах.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что эти ставки являются самыми минимальными из предложенных.

"По сути дела, если есть какой-то минимальный налог на прибыль, уплачиваемый предприятием, то даже этот минимальный налог покроет сборы и дополнительных платежей не будет. Это касается предприятий, которые вообще ничего не платят, - никакого налога на прибыль", - заявил мэр.

Действие закона "О торговом сборе" не распространится на индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения; на вендинговую торговлю, торговлю со склада, ярмарки выходного дня, отделения почтовой связи и торговые объекты в помещениях государственных бюджетных учреждений, при условии, что помещения не сданы в аренду.

Как подчеркнули на заседании правительства, введение торгового сбора не повлечет за собой увеличения налоговой нагрузки на добросовестных предпринимателей, поспособствует легализации отрасли торговли в Москве и сокращению масштабов незаконного уклонения от уплаты налогов.

Торговый сбор Положение о торговом сборе было внесено в налоговый кодекс РФ 29 ноября 2014 года.Торговый сбор относится к местным налогам и сборам, и представляет собой фиксированный платеж, уплачиваемый предпринимателями в сфере торговли. Положение о торговом сборе было внесено в налоговый кодекс РФ 29 ноября 2014 года.Торговый сбор относится к местным налогам и сборам, и представляет собой фиксированный платеж, уплачиваемый предпринимателями в сфере торговли. От уплаты сбора освобождены ИП, применяющие патентную систему налогообложения. Кроме того, торговый сбор не обязаны вносить бизнесмены, выплачивающие единый сельскохозяйственный налог. Налоговый сбор обязаны платить предприниматели: торгующие в стационарных помещениях, не имеющих торговых залов (кроме автозаправок);

торгующие на нестационарных объектах (палатки, лотки, машины);

торгующие в стационарных помещениях, имеющих торговые залы;

торгующие путем отпуска товаров со склада;

организующие работу розничных рынков.

Размер торгового сбора зависит от площади торгового помещения. Однако ставка сбора ограничена Налоговым кодексом Российской Федерации. Торговый сбор может быть введен в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не ранее 1 июля 2015 года. В иных муниципальных образованиях торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего федерального закона. Размер торгового сбора зависит от площади торгового помещения. Однако ставка сбора ограничена Налоговым кодексом Российской Федерации. Торговый сбор может быть введен в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не ранее 1 июля 2015 года. В иных муниципальных образованиях торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего федерального закона.



Напомним, 8 декабря на рабочей встрече в Общественной палате обсуждалась возможность введения торгового сбора в размере 200 рублей для магазинов площадью свыше 50 квадратных метров. Предложение выдвинул бизнес-омбудсмен Борис Титов, с ним согласилась заммэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина.