В центре столицы горело складское здание

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В центре Москвы произошел пожар в одном из складских зданий, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В 22:43 в оперативную дежурную службу ЦУКС поступило сообщение о возгорании. На Бауманской улице, дом 6 произошел пожар в отдельно стоящем одноэтажном складском здании. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС по Москве отметили, что в 23:10 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.