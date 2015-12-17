Две девочки погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Две девочки погибли при пожаре в Можайском районе Подмосковья. Обстоятельства случившегося расследует Следственный комитет, сообщает пресс-служба СК по области.

Возгорание возникло в одном из домов в деревне Андреевское. В квартире проживала семья из шести человек: родители и четверо детей. Взрослых не было дома, а когда мать вернулась домой, то в жилище уже бушевало пламя.

В результате две девочки погибли на месте, жизнь третьей удалось спасти, еще один ребенок не пострадал.

Причина пожара устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей и мужчины в результате пожара на юге Москвы.

По версии следствия, в среду вечером в квартире одного из жилых домов по Шипиловскому проезду, произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух мальчиков 3 и 4 лет, а также 41-летнего мужчины. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.