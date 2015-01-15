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Москва 24

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ЧП

15 января 2015, 11:30

При пожаре на мясокомбинате в Новой Москве пострадали около 10 человек

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В пожаре на мясокомбинате в Новой Москве пострадали от 2 до 10 человек

В Новой Москве в деревне Руднево горит здание мясокомбината, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС. Возгорание произошло на складе производителя "Снежана", который является официальным поставщиком Кремля, уточняет Агентство "Москва".

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.19. В 10.32 возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Произошло частичное обрушение металлического здания.

По состоянию на 11.30 площадь возгорания выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, площадь обрушения - более тысячи "квадратов". На место ЧП вылетели вертолеты. Как уточняет телеканал "Москва 24", пострадали более 10 человек.

Как отметили в пресс-службе столичного управления МЧС, люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате происшествия есть пострадавшие. На месте пожара работают 13 подразделений численностью 48 человек.

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