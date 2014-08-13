Несмотря на осадки, в Тверской области продолжает гореть торф

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Несмотря на прошедшие дожди, торф в Тверской области продолжает гореть. При этом в целом ситуация с природными пожарами в регионе значительно улучшилась, рассказал заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

По данным на 13 августа, к ликвидации пожаров привлечены более 1,5 тысяч человек и 350 единиц техники, в том числе семь вертолетов и самолет, сообщает ИТАР-ТАСС.

Проливка очагов проводится также в темное время суток. При этом, где нет возможности перебросить силы и средства наземным способом, создаются десантные бригады. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 3 тысячи гектаров. При этом максимальная площадь открытого горения достигала 183 га.

Напомним, 6 августа из-за природных пожаров на всей территории Тверской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС действовал в Калининском, Кимрском, Рамешковском и Конаковском районах.

Как заявил заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев, задымление от лесных пожаров, возникших в Центральном федеральном округе, Москве не угрожает. В ближайшее время к территориям, на которых бушует стихия, с севера подойдет холодный атмосферный фронт. Кроме того, поменяется направление ветра. Он будет дуть с запада и юго-запада, в связи с чем до столицы запах гари, как ожидается, не дойдет.