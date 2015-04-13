10 человек погибли, более 480 жителей пострадали в результате пожаров в Хакасии

В Хакасии из-за пожара без крова остались пять тысяч человек

В результате пожаров в Хакасии погибли 10 человек и более 480 жителей пострадали. Все возгорания ликвидированы, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время все пожары потушены, пожарные следят, чтобы не возникло новых очагов возгорания" - сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Борис Борзов.

В 12 населенных пунктах Хакасии спасатели сегодня утром развернули 14 пунктов временного размещения для погорельцев. Они рассчитаны в общей сложности для 3,4 тысячи человек.

К утру сегодняшнего дня в девяти пунктах временного размещения находятся 567 человек, в том числе 177 детей. Все пострадавшие обеспечены питанием за счет республиканского и местных бюджетов. Дополнительно к развертыванию готовы еще 25 ПВР, рассчитанные на 1,3 тысячи человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Психологи МЧС России, прибывшие сегодня утром из Москвы, приступили к работе с пострадавшим населением. Такая помощь специалистов будет крайне необходима людям, которые потеряли в огне имущество или пострадали сами.

По предварительным данным из местных администраций, от пожаров, охвативших более 40 населенных пунктов республики, пострадало более тысячи частных домовладений. За помощью в медицинские службы, по данным регионального центра медицины катастроф, обратились более 121 человек.

В воскресенье из-за сильного порывистого ветра в Хакасии резко обострилась пожароопасная обстановка. В 13.00 по местному времени решением главы республики в Хакасии был введен режим ЧС.