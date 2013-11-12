Пожарные потушили возгорание в институте Гамалеи

Фото: mchs.ru

На северо-западе Москвы произошел взрыв в здании научно-исследовательского института, после чего возникло возгорание. В настоящий момент пожар ликвидирован. По уточненным данным ГУ МЧС по Москве, пострадали два человека.

ЧП произошло в 13.41 в трехэтажном здании "НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи" на улице Гамалеи, дом 25. По предварительным данным, в лаборатории исследовательского центра произошел взрыв, после чего возник пожар, сообщает пресс-служба главка столичного МЧС.

Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров.

В 14.21 возгорание было ликвидировано. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали два человека. Один из них был госпитализирован, второму оказали помощь на месте.