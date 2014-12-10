Посетителей павильона "Космос" на ВДНХ эвакуировали из-за пожара

Фото: M24.ru

На ВДНХ произошел пожар в павильоне "Космос". Посетителей эвакуировали, возгорание удалось ликвидировать, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Там произошло загорание подъемного механизма на площади 8 квадратных метров. Посетителей и сотрудников павильона эвакуировали", - рассказал сотрудник пресс-службы.

В 16.07 возгорание удалось локализовать, а спустя несколько минут пожар был потушен. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что в прошлом году горела гостиница "Космос", расположенная недалеко от главного входа ВДНХ. В результате происшествия пострадал один человек.

Возгорание произошло в сауне в подвале гостиницы. Его площадь составила 20 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе, эвакуация в самом здании гостиницы "Космос" не проводилась.