Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

10 декабря 2014, 16:43

Посетителей павильона "Космос" на ВДНХ эвакуировали из-за пожара

пожары ВДНХ чп павильон Космос

Фото: M24.ru

На ВДНХ произошел пожар в павильоне "Космос". Посетителей эвакуировали, возгорание удалось ликвидировать, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Там произошло загорание подъемного механизма на площади 8 квадратных метров. Посетителей и сотрудников павильона эвакуировали", - рассказал сотрудник пресс-службы.

В 16.07 возгорание удалось локализовать, а спустя несколько минут пожар был потушен. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что в прошлом году горела гостиница "Космос", расположенная недалеко от главного входа ВДНХ. В результате происшествия пострадал один человек.

Возгорание произошло в сауне в подвале гостиницы. Его площадь составила 20 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе, эвакуация в самом здании гостиницы "Космос" не проводилась.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать