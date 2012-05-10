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ЧП

10 мая 2012, 13:21

Виновных в пожаре в "Москва-Сити" не нашли

пожары Москва-Сити пожарная безопасность чп

Фото: Вести.Ру


МЧС не стало возбуждать уголовное дело по факту пожара 2 апреля в высотке столичного делового центра "Москва-Сити". Представители ведомства не выявили нарушений требований пожарной безопасности и лица, виновного в возникновении пожара.

"Завершена проверка по факту пожара, произошедшего 02.04.2012 на верхнем, 68 этаже, строящейся башни "Восток" на территории ММДЦ "Москва-Сити". Органами дознания МЧС России 26.04.2012 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Причиной пожара, установленной при участии ФГБУ "Судебно-экспертный центр ФПС по городу Москве", явилось самовозгорание укрывного материала при его тесном контакте с нагретой поверхностью прожектора. Возникновению и распространению пожара способствовали сильные порывы ветра, подтвержденные "Гидрометеорологическим бюро Москвы и Московской области". Нарушений требований пожарной безопасности и лица, виновного в возникновении пожара, органами МЧС России усмотрено не было", - говорится в сообщении пресс-службы Комитета Государственного строительного надзора Москвы.

В то же время в целях принят ряд мер для недопущения пожаров при строительстве. Мосгосстройнадзор провел проверки противопожарного состояния всех строящихся объектов с принятием жестких мер к нарушителям. Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Анатолий Зайко, в ходе проверок выявлено 1219 нарушений, включая 33 случая проживания рабочих на строительных площадках.

"За истекший период 2012 года сумма штрафов за нарушения требований пожарной безопасности при строительстве составила 6 748 000 руб., что выше аналогичного показателя в 2011 году", - говорится в заявлении Мосгосстройнадзора.

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Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"

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