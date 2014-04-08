При пожаре в квартире в ВАО один человек пострадал и двоих спасли

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Ночью на востоке Москвы случился пожар в квартире, в результате которого пострадал один человек, а двое из соседней квартиры были спасены, передает ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании на улице 15-я Парковая в доме 26 поступила в ведомство в 00:05. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в 00:12. Ими было установлено, что происходило загорание в двухкомнатной квартире личных вещей и мебели на площади около 15 квадратных метров. В 00:27 пожар полностью потушили.

На вызов о горящей квартире было отправлено 8 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 32 человека.