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Происшествия

03 февраля 2015, 20:42

Спасший своего сына из пожара врач успешно прооперирован

пожар операция Спасение врач

Фото: m24.ru

Травматолог, который пострадал при спасении своего четырехлетнего сына из огня, был успешно прооперирован в НИИ им. Склифосовского, сообщили Агентству "Москва" в больнице.

"Операция прошла успешно. Пациент переведен из реанимации в обычную палату, сейчас он в состоянии средней тяжести", - отметил собеседник.

Михаил Абросимов получил тяжелые травмы, спасаясь от пожара. У мужчины раздроблен таз и повреждены внутренние органы.

Пожар в доме на 2-й Филевской улице начался ночью 20 января из-за короткого замыкания гирлянды. Сначала Абросимов вывел жену на лестничную клетку, а затем вернулся в квартиру за четырехлетним сыном.

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Ребенок испугался и спрятался за диваном. Пока Михаил искал мальчика, огонь отсек путь к выходу. Тогда врач принял решение прыгать из окна. Мальчик приземлился на отца, что смягчило удар.

По словам очевидцев, выжить обоим удалось, благодаря счастливому стечению обстоятельств. Мальчик при этом получил перелом ключицы.

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