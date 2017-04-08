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08 апреля 2017, 23:39

Ж/Д и вокзалы

Четыре человека пострадали при столкновении поезда и электрички в столице

Поезд и электричка столкнулись на на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в районе дома № 4 корпус 1 по улице Герасима Курина. Головной вагон поезда дальнего следования маршрута Москва – Брест сошел с рельс. По данным "Интерфакса", разрушены два вагона электрички, во время столкновения она была пустой.

Прибывшие на место спасатели проверяют вагоны на наличие пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сюжет: Поезд и электричка столкнулись на западе Москвы
пострадавшие электропоезда чп ж/д и вокзалы

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