Четыре человека пострадали при столкновении поезда и электрички в столице

Поезд и электричка столкнулись на на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в районе дома № 4 корпус 1 по улице Герасима Курина. Головной вагон поезда дальнего следования маршрута Москва – Брест сошел с рельс. По данным "Интерфакса", разрушены два вагона электрички, во время столкновения она была пустой.

Прибывшие на место спасатели проверяют вагоны на наличие пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.