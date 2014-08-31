Автоугонщик скрылся от полицейских после погони со стрельбой

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Автоугонщик скрылся от полицейских, бросив краденную "Газель" после предупредительных выстрелов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичной полиции.

Около 04.30 на Задонском проезде, возле дома №22 оперативники заметили "Газель", ехавшую без габаритных огней. Кроме того, водитель машины вел себя подозрительно.

На требование остановиться он не отреагировал, а, наоборот, прибавил скорость и вырвался вперед.

Полицейские организовали погоню и девять раз выстрелили в воздух. Однако водитель скрылся, бросив машину у дома №16 по Задонскому проезду.

В настоящее время идет розыск злоумышленника.