В московской полиции умер подозреваемый в хранении героина

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Подозреваемый в хранении героина скончался в отделе полиции района Чертаново, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ночь на понедельник на Варшавском шоссе сотрудниками полиции был задержан 36-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято более 4 грамма героиносодержащей смеси.

Около семи часов утра задержанному стало плохо. Полицейские оказали ему первую помощь, однако он умер до прибытия скорой.

Предварительная причина смерти - острая коронарная недостаточность. По данному факту будет проведена служебная проверка.