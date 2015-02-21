Водителя ограбили после ДТП на улице Вавилова

Водителя в Москве ограбили после ДТП

У столичного водителя отобрали крупную сумму денег после ДТП, сообщает канал "Москва 24".

Как сообщают в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел в районе дома №3 по улице Вавилова. Неизвестные на автомобиле Porsche Cayenne спровоцировали аварию с автомобилем Volkswagen. После этого злоумышленники ударили водителя молотком и отобрали у него сумку с деньгами, а затем скрылись.

Сумма похищенного устанавливается. В Москве объявлен план "Перехват".

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, преступников было трое, они скрывали лица за медицинскими масками.