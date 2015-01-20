Полицейские задержали мужчину, пытавшегося продать госнаграды на Арбате

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Стражи порядка задержали на Арбате 29-летнего жителя Подмосковья, пытавшегося продать государственные награды. Об этом M24.ru сообщили в пресс-служба управления МВД по Москве.

"Установлено, что гражданин пытался сбыть медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и орден "Красной звезды", которые, согласно проведенному исследованию, признаны государственными наградами СССР", - добавили в МВД.

Полиция возбудила в отношении безработного мужчины уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". С него также взяли подписку о невыезде.