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19 января 2016, 01:26

Происшествия

На востоке столицы ликвидировали наркопритон

Фото: ТАСС

Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон на востоке Москвы, обнаруженный в рамках рейда, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Притон располагался в квартире одного из домов на улице Большая Черкизовская. Полицейские установили, что подозреваемый, 43-летний безработный москвич, предоставлял свою съемную квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли множество использованных шприцов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и содержание притонов или предоставление помещений для потребления наркотических средств". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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