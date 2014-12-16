По московским меркам: Самый большой искусственный каток в мире

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Самый большой искусственный каток Москвы открылся в ноябре 2014 года на ВДНХ, он же самый большой во всем мире. Залили каток между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Общая площадь ледяной арены разбита на несколько тематических секций: Аллея влюбленных, Аллея бесконечности, Большой круг, детская и хоккейная площадки, зона свободного катания. С высоты птичьего полета каток по форме напоминает ключ.

На ВДНХ открылся самый большой в мире каток

Площадь льда составляет 20 500 квадратных метров. Вместимость ледяной площадки - 4 500 человек. Каток претендует и на звание самого технологичного: он оборудован экранами, в лед вмонтированы 100 000 светодиодных лампочек - это в пять раз больше, чем на Эйфелевой башне. Здесь установлено почти 100 камер видеонаблюдения, за порядком на катке следит "ледовая полиция". От метро "ВДНХ" до катка ходит бесплатный автобус. Кататься на площадке можно до +10 градусов. Специалисты оценивают срок эксплуатации в десять лет.

Большой каток с медиаэкраном открылся на ВДНХ

Стоимость посещения для взрослых варьируется от 200 до 400 рублей. Цена детского билета начинается от 100 рублей. В будние дни покататься можно с 11.00 до 23.00, перерыв с 15.00 до 17.00. С пятницы по воскресенье каток открыт с 10.00 до 23.00, также с перерывом. Выходной - понедельник. Для удобства посетителей открыта продажа электронных билетов. Коньки в прокате выдаются бесплатно, однако придется оставить залог - 1 000 рублей. Любителям хоккея аренда поля на 1,5 часа обойдется в 5 000 рублей в дневное время с понедельника по пятницу, в остальное время придется заплатить 8 000 рублей. Одновременно на площадке размером 800 квадратных метров может находиться до 20 человек.

"Мегаполис сегодня": На ВДНХ открылся каток

Вместе с прилегающей инфраструктурой площадь катка на ВДНХ занимает 57 300 квадратных метров. Здесь работает пять кафе, два медпункта, туалеты, пункты обогрева, три павильона для переодевания и шесть пунктов проката спортивного инвентаря. Территория оборудована пешеходным мостом.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Каток на ВДНХ сегодня претендует на попадание в книгу рекордов Гиннесса. Рекордсменом прошлого года стала ледовая площадка FlevOnice в Нидерландах площадью 19 200 квадратных метров.