Кассира супермаркета подозревают в краже товаров на полмиллиона рублей

Фото: M24.ru

В столице задержали кассира, которого подозревают в краже товаров из магазина на полмиллиона рублей, сообщает в пятницу, 11 июля, пресс-служба столичного главка МВД России.

Ранее в полицию обратился сотрудник супермаркета, расположенного в Крылатском. По его словам, в ходе очередной проверки работники магазина заметили пропажу нескольких товаров. Затем сотрудники полиции задержали подозреваемую на бульваре Генерала Карбышева.

Ею оказалась 27-летняя уроженка Северо-Кавказского федерального округа, работающая кассиром в этом магазине.

Пользуясь служебным положением, женщина похищала товары из магазина. Ущерб от ее действий составил более 500 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", а также избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.