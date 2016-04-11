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Происшествия

11 апреля 2016, 18:57

Неизвестные украли из квартиры безработного москвича 20 млн рублей

полиция кражи криминал квартиры деньги

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Преступники украли из квартиры на Вознесенском переулке 20 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 53-летний москвич. По его словам, неизвестные взломали входную дверь, вскрыли восемь сейфов и украли 300 тысяч долларов и ювелирные изделия.

Потерпевший оценивает ущерб более чем в 20 миллионов рублей.

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Ранее m24.ru сообщало, в 2015 году в Москве сократилось количество убийств, краж, изнасилований, разбойных нападений, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья и других преступлений.

В целом столичная полиция увеличила раскрываемость преступлений в 2015 году на семь процентов по сравнению с 2014 годом.

Число кражи из квартир граждан уменьшилось на 36 процентов за последние пять лет.

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