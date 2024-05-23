Политолог Клинцевич: у США нет доказательств о якобы боевом спутнике РФ на орбите

23 мая, 11:31Политика
Фото: depositphotos/cookelma
У США нет никаких доказательств о якобы выведенным Россией на орбиту Земли боевом спутнике, считает глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
"Они испугались, что мы разрабатываем ядерные двигатели для космических объектов. А мы лидируем в мире по технологиям гражданского ядерного синтеза в разных проявлениях", – заявил политолог в эфире радио КП.
По словам эксперта, Штаты боятся, что Россия сможет вывести на орбиту энергосистемы спутников, оснащенные ядерными элементами. Он подчеркнул, что в понимании американской стороны такое развитие событий приведет к милитаризации.
Клинцевич также обратил внимание, что гонка вооружений в космосе началась давно, а первый шаг в этом процессе сделали сами США. В настоящее время Штаты стремятся изменить ситуацию в свою пользу, отметил он.
Специалист счел, что в таких условиях наиболее актуальной задачей России становится работа над улучшением спутников связи и дистанционного зондирования с земли.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что РФ неоднократно выступала за запрет на размещение какого-либо оружия в космосе. Однако Запад из раза в раз отвергал эти предложения. Представитель Кремля также подчеркнул, что все действия России в этой области соответствуют нормам международного права.