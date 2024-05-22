Песков заявил, что Запад отверг идеи РФ по запрету оружия в космосе

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Россия неоднократно выступала за запрет на размещение какого-либо оружия в космосе, но Запад отверг эти предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что РФ действует в соответствии с международным правом и ничего не нарушает. Однако инициативы российской стороны по вопросу запрета размещения оружия в космосе были отвергнуты, в том числе США.

Также Песков прокомментировал заявление 23 стран, которое огласил представитель ЮАР при МАГАТЭ в ходе выступления на международной конференции Агентства по ядерной безопасности. Там говорилось, что опасность возникновения ядерного конфликта достигла наивысших значений в последние годы.

Пресс-секретарь отметил, что эскалация напряженности в мире представляет потенциальную угрозу, в том числе в ядерной сфере. Региональные конфликты также не добавляют стабильности и предсказуемости, уточнил политик и добавил, что ситуация требует углубленного диалога, чтобы с опорой на политико-дипломатические методы искать пути выхода. Однако эта инициатива среди основных игроков сейчас отвергается западными странами, заключил Песков.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что "страх американцев волнует РФ меньше всего". Так он прокомментировал "тревожные" заявления Пентагона о выводе на орбиту российского аппарата, "способного атаковать правительственные спутники США", сообщает Life.ru.

Ранее Вашингтон предположил, что Москва 16 мая запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сказал, что не знает, имели ли место контакты России и США по этому поводу.