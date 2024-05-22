Пентагон: США считают, что Россия запустила на орбиту противоспутниковый аппарат

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Вашингтон предполагает, что Россия 16 мая запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли", – цитирует Райдера РИА Новости.

Представитель Пентагона добавил, что на этой же орбите находится правительственный спутник США. Он сообщил, что американские военные будут следить за российским аппаратом. По его словам, характеристики этого аппарата сходны с противоспутниковыми вооружениями, якобы выводившимися на орбиту в 2019–2022 годах.

Райдер также заявил, что не знает, имели ли место контакты Москвы и Вашингтона по этому поводу.

В середине февраля этого года в СМИ сообщалось, что, по мнению американских властей, РФ якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобную информацию "уловкой" Белого дома.

Владимир Путин заявил, что утверждения о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе являются "голословными вбросами". Они нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные Штатам, добавил президент РФ.

