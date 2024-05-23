Врач Васильева: солнечные ожоги могут спровоцировать интенсивное выпадение волос

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Врач-трихолог Мария Васильева рассказала, что кожа головы может пострадать из-за агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они в свою очередь – спровоцировать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется ношение головных уборов (со свободной посадкой и из натуральных материалов) и нанесение солнцезащитного крема вдоль линии роста волос", – сообщила трихолог.

Вдобавок можно включить в уход шампуни и кондиционеры с SPF-защитой, кератином, гиалуроновой кислотой и маслами. Эксперт отметила важность SPF-защиты, поскольку UVA-излучение активно сушит волосы, а UVB-излучение разрушает пигмент.

Ранее врач Роман Кулешов рассказал, что наибольшему воздействию ультрафиолетовых лучшей подвержены люди со светлой кожей. Перед выходом на улицу им следует использовать SPF-защиту с фактором не менее 20. Крем нужно наносить за 15–30 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два-три часа.

