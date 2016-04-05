В спортивных клубах футбольных болельщиков прошли обыски

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Полицейские провели обыски в столичных спортивных клубах, где занимаются футбольные болельщики, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя "Объединения спортивных болельщиков" Всеволода Алексеева, обыски проводили специалисты отдела по борьбе с экстремизмом совместно с бойцами ОМОН. При этом в каких именно спортивных клубах прошли проверки, и что стало причиной, Алексеев не уточнил.

Оперативный комментарий по этому вопросу в пресс-службе столичного главка МВД не смогли предоставить.

Напомним, в конце января между фанатами "Спартака" и ЦСКА произошла драка. В потасовке участвовало примерно по сто болельщиков каждого из клубов.

Полицейские пресекли беспорядки и задержали организаторов беспорядков, в отделение правоохранительных органов было доставлено более 30 граждан. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

На местах их жительства участников и организаторов конфликта прошли обыски. Пятерых лидеров фанатских группировок суд посадил под домашний арест до 2 мая. Речь идет о Сергее Плынине, Евгении Чибисове, Константине Игнатьеве, Михаиле Дроздецком и Анатолии Курьеше.