Град и сильный ветер придут в Москву во второй половине дня

Фото: АР/Michael Probst

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве с 13:30 29 мая, сообщается на официальном канале столичного главка МЧС России в Twitter.

Скорость ветра в столице достигнет 17–22 метров в секунду, местами возможен град. При этом в городе будет тепло – столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

ВНИМАНИЕ

По информацииФГБУЦентральноеУГМСсегодня с13:30до07:00 30.05.17вМоскве(включаяТиНАО)местами ожидаются дождь,гроза,град,ветер17-22м/с pic.twitter.com/XBOwjrM45N — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 29 мая 2017 г.

По данным МЧС, непогода задержится в городе до утра 30 мая. Днем во вторник пройдут небольшие осадки, а небо затянут облака. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, а температура воздуха составит 17–19 градусов.

31 мая погода существенно не изменится. Также ожидаются кратковременные дожди, а столбики термометров поднимут до 22 градусов.

По данным Гидрометцентра России, похолодание придет в столицу в первый день лета. Температура опустится до 16–18 градусов. В течение дня будет дождливая и облачная погода, а ветер усилится до 20 метров в секунду.

В пятницу, 2 июня, ветер стихнет, а на небе выглянет солнце. Однако вероятность дождей все еще будет сильной. Температура воздуха продолжит опускаться, днем она составит плюс 12–17 градусов.

3 и 4 июня похолодание станет наиболее существенным. Столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. В выходные будет облачно и пройдут небольшие дожди.