В среду в столице облачная погода и до шести градусов мороза

"Утро": Морозная погода с небольшим снегом ожидается в Москве

В среду, 24 декабря, в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Давление составит 734 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 83%.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица. В столице столбики термометров покажут от 6 до 8 ниже ноля.

Днем в четверг - облачно, снег, местами сильный. В Москве будет от 2 до 4 градусов мороза.