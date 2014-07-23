Июль может стать самым засушливым месяцем в истории Москвы

В Москве июль может стать самым засушливым за историю метеонаблюдений

Июль может стать самым засушливым месяцем в столице, рассказали M24.ru в центре "Фобос".

"С начала месяца на базовой метеостанции на ВДНХ выпало лишь 4 миллиметра осадков. И если июль и не станет самым сухим, то уж точно будет одним из самых засушливых за всю историю метеонаблюдений", - отметили в "Фобосе".

Согласно многолетним наблюдениям, в июле выпадает наибольшее количество осадков, в то время как меньше всего осадков приходится на март - в среднем 34 миллиметра. "По предварительным прогнозам, до конца месяца существенных осадков в Москве не ожидается. Однако в четверг и пятницу возможны кратковременные осадки", - отметили в метеобюро.

На данный момент самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве является июль 1997 года - тогда за месяц выпало всего 6 миллиметров осадков.

Это уже не первый погодный рекорд в столице за этот год. Так, средняя температура воздуха в Москве за прошедшую весну была на 3 градуса выше нормы. Наибольшая аномалия температуры наблюдалась в марте, когда среднесуточная температура превысила норму на 4,9 градуса.

Аномально жаркой была и майская погода. Так, 21 мая был побит температурный рекорд 117-летней давности. В то же время норму по осадкам прошедшая весна также не выполнила - выпало всего 111 миллиметров осадков, что на 18 единиц ниже нормальных показателей. Однако в мае в Московском регионе осадки распределялись неравномерно: в Дмитрове, Павловском Посаде, Коломне и Кашире выпало от 115% до 138% от нормы, а в востоке области - 41-63 процентов.

Первый температурный рекорд этого лета, который установился еще в 1897 году был побит в столице уже 4 июня - тогда воздух в городе прогрелся до 28,6 градусов.

А вот 28 июня погода в Москве установила антирекорд - этот день стал самым холодным за последние 35 лет. Из-за целого комплекса негативных условий - плотной облачности, арктического воздуха и дождей - природа не оставила москвичам ни малейшего шанса насладиться летним теплом. Последний раз температура так низко опускалась аж в 1983 году, однако тогда было почти на 7 градусов теплее.